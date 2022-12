Bensheim. Ein 27 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend vor einem Einkaufsmarkt in der Wilhelmstraße in Auerbach mit einem Messer angegriffen worden. Polizeiangaben zufolge erlitt der 27-jährige mehrere, nicht lebensbedrohliche Stichverletzungen und wurde anschließend in einem Krankenhaus versorgt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen der zum Tatzeitpunkt alkoholisiert war. Dieser wurde vorläufig festgenommen.

