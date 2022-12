Speyer. Bei einer Auseinandersetzung in Speyer ist am frühen Samstagmorgen ein 27-jähriger Mann verletzt worden. Er war mit einem bisher unbekannten anderen Mann in Streit geraten. Dabei habe ihn dieser mit einem Stichwerkzeug in den Oberschenkel gestochen, teilte die Polizei mit. Danach flüchtete der andere Mann vom Tatort. Der 27-Jährige kam mit oberflächlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Zeugen des Vorfalls wurden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden.

