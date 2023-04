27-Jähriger aus Worms beleidigt, bedroht und schlägt auf Passanten ein

Worms. Ein stark betrunkener 27-Jähriger aus Worms hat am Mittwoch mehrere Passanten angegriffen und bedroht. Erstmals auffällig wurde der junge Mann gegen 19 Uhr, als er in der Diesterwegstraße plötzlich vor ein Auto lief und den Fahrer zum Anhalten zwang, teilte die Polizei mit.

Ohne Grund schrie der 27-Jährige den Beifahrer des Wagens an und schlug unvermittelt auf ihn ein, als der 22-Jährige aus dem Fahrzeug stieg. Dieser erlitt Verletzungen am Kopf und an der Brust. Der 27-Jährige ging schließlich um das Auto herum, riss den Heckscheibenwischer ab und trat mehrfach gegen den hinteren Kotflügel, sodass Beulen entstanden.

Er flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt, wo er eine halbe Stunde später in der Lutherbaumstraße eine 35-Jährige beleidigte und ihr drohte, sie umzubringen. Die Frau war dabei, zusammen mit ihrem Ehemann Einkäufe aus dem Auto zu laden.

Mit Hilfe der Personenbeschreibung von Zeugen konnte die Polizei den 27-Jährigen in der Alzeyer Straße antreffen und festnehmen. Da er sich weiterhin aggressiv verhielt, brachte sie ihn nach richterlicher Anordnung in Gewahrsam. Gegen den 27-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.