26-Jahre alter Mann bedroht Familienangehörige mit Messer

Bensheim. Ein 26 Jahre alter Mann hat am Samstagnachmittag in Bensheim seine Mutter und seinen Bruder während eines Streits mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei mitteilte, wurde er durch die vor Ort eingesetzten Beamten am Telefon dazu bewegt, das Anwesen zu verlassen. Der 52-jährigen Mutter sowie dem 29 Jahre alten Bruder war es zuvor im Laufe der Auseinandersetzung gelungen, sich in Sicherheit zu bringen und die Polizei zu verständigen.

Nachdem der Beschuldigte das Mehrfamilienhaus in der Starkenburgstraße verließ, nahm ihn die Polizei widerstandslos fest. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung.