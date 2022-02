26-jähriger wegen Einbruchsdiebstahl in Untersuchungshaft

Eschelbronn. Ein 26-jähriger Mann sitzt wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls aus Dezember 2021 in Untersuchungshaft. Dies teilte die Polizei Mannheim mit. Der Tatverdächtige hat sich am 20. Dezember 2021 unerlaubt Zugang zu einem Verteilerstützpunkt eines Paketdienstleisters in Eschelbronn verschafft. Dabei hat er noch nicht zugestellte Pakete geöffnet, die Ware an sich genommen und mehrere zugestellte Briefsendungen entwendet. Im Anschluss soll der 26-Jährige unerkannt von der Tatörtlichkeit entkommen sein.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle Anfang Februar 2022 im Bereich Sinsheim wurde der Mann in seinem Fahrzeug kontrolliert. Im Pkw konnten Teile des Diebesguts aus dem Diebstahl von Dezember 2021 identifiziert und sichergestellt werden.

Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft Heidelberg am 10.02.2022 einen Haftbefehl. Am Montag, dem 14.Februar 2022, konnte der Tatverdächtige durch Einsatzkräfte der Polizei im Bereich Sinsheim festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern weiter an und es wird geprüft, ob der 26-Jährige möglicherweise für weitere bislang ungeklärte Eigentumsdelikte in der Region verantwortlich sein könnte.