Ludwigshafen. Ein 26-Jähriger ist am Dienstag unter Drogeneinfluss mit einem E-Roller in Ludwighafen unterwegs gewesen. Wie die Beamten mitteilten, wurde der Mann in der Bannwasserstraße kontrolliert, wobei ein Drogentest positiv reagierte. Den Roller musste der 26-Jährige stehen lassen.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren