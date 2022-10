Neustadt/Weinstraße. Am Dienstagmorgen ist ein 26-Jähriger in Neustadt/Weinstraße unter dem Einfluss von Drogen E-Scooter gefahren. Wie die Polizei mitteilte, deutete ein Drogenvortest bei dem Mann gegen 10.30 Uhr in der Hindenburgstraße auf Amphetamin und THC hin. Dem Neustädter wurde eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Straf-, sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1