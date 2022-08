26-Jähriger übersieht beim Abbiegen entgegenkommendes Auto in Sinsheim

Sinsheim. Ein 26-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend in Sinsheim beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen und ist mit diesem kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 26-Jährige von der Heilbronner Straße auf einen dortigen Parkplatz abbiegen und rammte dabei eine entgegenkommende 21-Jährige in ihrem Auto. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 3500 Euro.

