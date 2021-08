26-Jähriger sticht mehrfach auf 32-Jährigen ein und verletzt ihn schwer - Untersuchungshaft

Landau. Ein 26 Jahre alter Mann soll am frühen Freitagmorgen mehrfach auf einen 32-Jährigen eingestochen haben. Der Geschädigte wurde nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft dabei schwer verletzt. Der Verdächtige wurde nach der Tat in seiner Wohnung festgenommen und befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Nachdem er zuvor dem Haftrichter vorgeführt worden war, erließ dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der Gefährlichen Körperverletzung. Warum der 26-Jährige den 32-Jährigen in dessen Wohnung angriff, war zunächst unklar. Laut Polizei hatten sich die Männer zuvor dort getroffen.

Der Geschädigte begab sich nach der Tat in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr besteht nach weiteren Informationen der Polizei nicht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.

Zeugen melden sich unter Telefonnummer 0621/963-2773 bei der Polizei.