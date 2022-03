Weinheim. In der Tiefgarage der Weinheimer Institutstraße ist ein Fahrzeug am Samstagabend bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei schlugen die bisher unbekannten Täter die Fensterscheib ein und entwendeten ein Notebook, ein Tablet und einen Rucksack im Gesamtwert von 2.500 Euro. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf 400 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, unter der Rufnummer 06201/1003-0 Hinweise abzugeben.