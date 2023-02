2500 Demonstranten fordern Schließung der US-Airbase Ramstein

Ramstein. Rund 2500 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen die US-Luftwaffenbasis im pfälzischen Ramstein protestiert. Nach einer Auftaktkundgebung in Ramstein (Landkreis Kaiserslautern) zogen sie am frühen Nachmittag in Richtung des Stützpunktes weiter, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Protest verlief zunächst friedlich. Das Motto der Demonstration lautete "Airbase Ramstein schließen - Ami go home". Die Polizei sprach von "Aktivisten aus verschiedenen Bereichen".