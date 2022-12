2,5 kg Kokain im Auto: Mann auf A6 bei Walldorf festgenommen

Walldorf. Die Autobahnfahndung hat am Montag einen Mann auf der Autobahn A6 mit 2570 g Kokain im Auto angehalten. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim mitteilen, versteckte der 27-Jährige die Drogen im Armaturenbrett. Die Polizei fasste ihn bei einer Routinekontrolle auf Höhe des Autobahnkreuzes Walldorf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erstellte Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen den Mann. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.