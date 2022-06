Landau. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Nacht von Sonntag auf Montag in Landau ist eine Person verletzt worden. Nach Angaben der Polizei sollen vier bislang unbekannte Personen einen 25-Jährigen in der Gerberstraße angegriffen und gegen die Schläfe geschlagen haben. Die Täter konnten trotz sofortiger Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Hinweise zu dem Vorfall können unter der Rufnummer 06341/287-0 abgegeben werden.

