25-Jähriger verursacht Unfall unter Drogeneinfluss auf der B9

Schifferstadt. Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Mittwochmittag unter Drogeneinfluss von der B9 in Höhe der Anschlussstelle Schifferstadt in Fahrtrichtung Ludwigshafen abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, schlief der 25-Jährige kurz am Steuer ein, was dazu führte, dass er von der Spur abkam und die Leitplanke streifte.

Bei der Unfallaufnahme reagierte ein Drogenvortest positiv auf Kokain. Gegen den 25-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet sowie der Führerschein sichergestellt.