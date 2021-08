25-Jähriger verursacht Abbiegeunfall - eine Person leicht verletzt

Leimen. Bei einem Verkehrsunfall in Leimen ist am Mittwochabend eine Person verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah ein 25-Jähriger bei Abbiegen den Wagen eines 33-Jährigen. Keiner der beiden Autofahrer konnte einen Zusammenstoß noch rechtzeitig verhindern. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin des 33-Jährigen leicht verletzt. Eine notärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Der Wagen des 33-Jährigen war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 7000 Euro.

