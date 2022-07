25-Jähriger unter Drogeneinfluss mit falschem Kennzeichen in Germersheim unterwegs

Germersheim. Ein 25-Jähriger aus Germersheimer ist am Samstag ohne erforderlichen Führerschein mit einem falschen Versicherungskennzeichen unter Drogeneinfluss von der Polizei kontrolliert worden. Wie die Polizei mitteilte, war an dem Kleinkraftrad ein Versicherungskennzeichen eines anderen Fahrzeuges angebracht. Im Laufe der Kontrolle gegen 11 Uhr an einem Germersheimer Einkaufszentrum fielen den Beamten Anzeichen von Drogenkonsum auf. Der 25-Jährige räumte den Drogenkonsum ein. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

