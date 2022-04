25-Jähriger unter Drogeneinfluss fährt Radfahrerin an

Worms. Ein Autofahrer hat am Montagmorgen eine Radfahrerin in Worms angefahren. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 25-Jähriger auf der Glockengießerstraße und wollte die kreuzende Bebelstraße überqueren. Dabei nahm er einer Radfahrerin die Vorfahrt und kollidierte mit der 55-Jährigen. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurden bei dem jungen Mann Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und ermitteln gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

