Kandel. Am Montag ist ein 25-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen mit dem E-Scooter in Kandel unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann um 11.45 Uhr von Polizeibeamten in der Rheinzaberner Straße kontrolliert. Ein Drogenvortest konnte den Verdacht auf den Einfluss von THC bestätigen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

