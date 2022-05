25-Jähriger unter Drogen am Steuer verunfallt

Mühlhausen. Ein Autofahrer unter Drogeneinfluss ist am Dienstagmorgen auf der B39 bei Mühlhausen verunfallt. Wie die Polizei berichtet, war der 25-Jährige von Mühlhausen kommend in Richtung Angelbachtal unterwegs gewesen. In einer Kurve verlor der die Kontrolle über das Fahrzeug, stieß mit einem Leitpfosten und einem Verkehrsschild zusammen und blieb in einem Grünstreifen stehen. Zeugen meldeten den alleinbeteiligten Unfall. Ein Drogentest fiel bei dem 25-Jährigen positiv auf THC aus und bestätigte den Verdacht der Beamten.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt in Höhe von etwa 5.000 Euro und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.