25-jähriger Unfallverursacher erleidet bei Auffahrunfall Halswirbelsyndrom

Edenkoben. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer ist am Mittwochmittag einem Auto aufgefahren, das an einem Stop-Schild in Edenkoben gehalten hat. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13.40 Uhr an der Einmündung der A65 und Anschlussstelle. Durch den Zusammenstoß erlitt der Unfallverursacher ein Halswirbelsyndrom und wurde mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An dieser Örtlichkeit ereigneten sich in diesem Jahr bereits acht Verkehrsunfälle, weil Vorausfahrende nach der Haltelinie ein Stück vorziehen, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen und die Nachfolgenden aus Achtlosigkeit auffahren.