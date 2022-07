25-Jähriger flüchtet nach Sonnenbrillen-Diebstahl in Speyer zu Fuß

Speyer. Ein 25-Jähriger hat am Donnerstagmittag drei Sonnenbrillen aus einem Fachgeschäft für Augenoptik in der Maximilianstraße gestohlen. Nach Polizeiangaben flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß in Richtung des Doms. Als er die eingesetzten Beamten erblickte, rannte er in Richtung des Altpörtels.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Höhe eines dort befindlichen Kaufhauses holten die Beamten ihn ein und nahmen ihn fest. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks fanden die Beamten die entwendeten Sonnenbrillen neben weiterem mutmaßlichem Diebesgut auf und stellten die Ware sicher. Sämtliche sichergestellte Artikel haben in Summe einen Wert von circa 2.184 Euro.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Überfall auf Wettbüro in Mannheim - Angestellte mit Pistole bedroht Mehr erfahren Blaulicht Bewaffneter Überfall auf Wettbüro in Mannheim - Polizei sucht nach Zeugen Mehr erfahren