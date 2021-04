25-jährige Joggerin von Mann sexuell genötigt - Zeugen gesucht

Frankenthal. Eine 25-jährige Joggerin ist bereits am vergangenen Freitag von einem jungen Mann sexuell genötigt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 19.30 Uhr in der Mahlastraße in Richtung Ludwigshafen-Oggersheim unterwegs, als ihr auf dem Feldstück auf Höhe der B9-Brücke plötzlich ein junger Mann gefolgt sei. Dieser habe sie angesprochen und sich im Genitalbereich berührt. Als die Frau weiterjoggen wollte, habe er versucht, sie gewaltsam zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Die 25-Jährige habe sich gewehrt, so dass der Unbekannte daraufhin über den Feldweg in Richtung Oggersheim geflüchtet sei.

Den Mann wird wie folgt beschreiben: Etwa 18 Jahre, 1,60 Meter groß, Haare an den Seiten kurz rasiert und oben länger-lockig. Zur Tatzeit war er mit einem schwarzen Trainingsanzug der Marke Kappa und einer blauen OP-Maske bekleidet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.