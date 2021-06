Grünstadt. Ein 26-Jähriger ist am Mittwochmittag in Grünstadt einem unbekannten „Zauberer“ auf den Leim gegangen. Wie die Polizei mitteilte, erbat sich der Unbekannte einen 5-Euro-Schein vom Geschädigten und verbrannte ihn vor seinen Augen. Um den Geldschein wieder her zu zaubern, verlangte der Täter einen 20-Euro-Schein. Als der Geschädigte diesen aushändigte, sei der Täter losgerannt und in einem Zug nach Monsheim entkommen. Die Ermittlungen dauern an.

