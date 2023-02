24-Jähriger wird Opfer eines schweren Raubes in Mühlhausen

Mühlhausen. Ein 24-Jähriger ist am Samstagabend von zwei Unbekannten in Mühlhausen ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, saß der Geschädigte gegen 22.30 Uhr hinter der Bushaltestelle Schelmenbergstraße auf einer Parkbank, als die zwei Täter auf ihn zukamen und unvermittelt Pfefferspray in die Augen sprühten. Sie rissen den jungen Mann zu Boden und schlugen mehrfach mit ihren Fäusten gegen seinen Hinterkopf, während sie sein Smartphone aus der Bauchtasche seines Kapuzenpullovers zogen und an sich nahmen. Ein Zeuge, der auf die Situation aufmerksam wurde, schrie in Richtung der Täter, welche daraufhin über die dortige Brücke in Richtung Wald flüchteten. Bei dem entwendeten Smartphone handelt es sich um ein circa drei Monate altes IPhone 12 pro Max.

Die Tatverdächtigen sind beide circa 1.80 Meter groß und waren schwarz gekleidet. Einer der beiden trug einen Schal bis kurz unter die Augen.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/57090 in Verbindung zu setzen.