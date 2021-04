24-Jähriger versucht auf 30-Jährigen einzustechen – Untersuchungshaft

Klingenmünster. Ein 24-Jähriger soll in Klingenmünster versucht haben, mit einem Messer auf einen 30-Jährigen einzuschlagen. Der Tatverdächtige befindet sich nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft Landau seit Mittwoch in Untersuchungshaft.

Die Männer waren am Dienstagnachmittag vor einer Bankfiliale in Streit geraten. Im Verlauf dessen soll der 24-Jährige mit dem Messer in Richtung des Oberkörpers des 30-Jährigen gestochen haben. Der Geschädigte wehrte den Angriff ab. Dabei erlitt er leichte Verletzungen an der Hand. Nach dem Vorfall flüchtete der Tatverdächtige. Im Laufe des Abend wurde er schließlich festgenommen.

Der Beschuldigte wurde am Mittwoch dem Haftrichter in Landau vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlages. Anschließend wurde der 24-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.