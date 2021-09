24-Jähriger vermisst nach Badeunfall in Worms – Hubschrauber im Einsatz

Worms/Rheindürkheim. Ein Spaziergänger ist am Sonntagnachmittag auf mehrere Kleidungsstücke sowie ein Handy am Rheinufer an der "Natorampe" im Bereich Rheindürkheim aufmerksam geworden. Wie die Polizei mitteilte, sollen diese bereits gegen 9 Uhr dort gelegen haben. Ermittlungen ergaben, dass die Gegenstände einem 24-Jährigen gehören. Dieser konnte bislang nicht angetroffen werden. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass der junge Mann dort im Rhein schwimmen war, von der Strömung erfasst wurde und verunglückt ist. Die Suche nach der vermissten Person läuft aktuell aus der Luft, zu Wasser und von Land.

Hinweisgeber werden gebeten, sich bitte bei der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/8520 zu melden.