24-Jähriger verbarrikadiert sich in Haus und droht es in Brand zu stecken

Mannheim. Weil er damit drohte, sein Haus in Brand zu stecken, in dem er sich verbarrikadiert hatte, hat ein 24-Jähriger am Mittwoch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten mitteilen, bedrohte er vorher eine 58-Jährige. Gegen 20 Uhr verbarrikadierte er sich schließlich in seinem Haus in Mannheim-Käfertal. Die Polizei war mit Einsatzkräften aus Mannheim sowie mit dem Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg vor Ort, das zur Lagelösung hinzugezogen wurde. Gegen 0 Uhr wurde der Mann widerstandslos in Gewahrsam genommen. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

