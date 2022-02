24-Jähriger stiehlt im Supermarkt und schlägt Mitarbeiter

Speyer. Gleich mehrere Anzeigen sind am Donnerstag gegen einen 24-Jährigen eingeleitet worden. Der alkoholisierte Mann hatte zunächst gegen 12:45 Uhr Nahrungsmittel aus einem Supermarkt in der Maximilianstraße gestohlen und einen 53-jährigen Mitarbeiter durch Schläge leicht verletzt. Gegen ein ausgesprochenes Hausverbot verstieß er laut Polizei bereits wenige Stunden später. Da der 24-Jährige auch einem von den hinzugerufenen Einsatzkräften ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, musste er letztlich gegen 17:45 Uhr in Gewahrsam genommen werden. Als ihn die Polizeistreife aufgrund seines aggressiven Verhaltens Handfesseln anlegen wollte, leistete er Widerstand. Verletzt wurde niemand. Der in Speyer wohnhafte Mann muss sich nun wegen Diebstahl, Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamt verantworten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1