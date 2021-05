24-jähriger Poser ohne Fahrerlaubnis in Innenstadt unterwegs

Mannheim. Ein 24-jähriger Poser ohne Führerschein ist Samstagabend von der Polizei erwischt worden. Wie die Beamten mitteilen, war er mit laut aufheulendem Motor und überhöhter Geschwindigkeit in der Mannheimer Innenstadt unterwegs. Die Beamten folgten dem Mann, der vom Friedrichsplatz kommend über den Kaiserring in die Straße zwischen P 7 und Q 7 unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass dem 24-Jährigen von der Führerscheinstelle die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Der deutsche, der in der Schweiz lebt, zeigte den Beamten einen gefälschten Führerschein vor.

Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt, so die Polizei. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.