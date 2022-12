24-Jähriger in Ludwigshafen ausgeraubt und bedroht

Ludwigshafen. Am Sonntagabend ist eine Person in Ludwigshafen ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, nahm ein 50-jähriger Mannheimer 40 Euro aus der Hand des 22-jährigen Ludwigshafener in einem Wohnhaus in der Wredestraße. Gegen 21.30 Uhr verlangte dieser das Geld zurück, worauf der 50-Jährige mit einem Messer drohte. Daraufhin entfernte sich dieser von dem Wohnhaus und stellte sich später bei der Polizeidienststelle. Die Staatsanwaltschaft hat eine Blutprobe angeordnet. Der Mann hatte eingeräumt, Kokain konsumiert zu haben. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 50-Jährige in Gewahrsam genommen. Gegen diesen wird nun durch die Kriminalpolizei wegen Raubes ermittelt.

