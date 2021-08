24-Jähriger fährt mit 2,36 Promille einen Baum um

Neustadt/Weinstraße. Ein 24-Jähriger hat bei einem Unfall am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Straße „Nachtweide“ in Neustadt an der Weinstraße einen Baum umgefahren. Der Fahrer kam von der Fahrbahn ab, als er mit zu hoher Geschwindigkeit in die Dr.-Julius-Leber-Straße abbiegen wollte, teilte die Polizei mit. Dort fuhr er gegen den Baum, der dem Pkw jedoch nicht standhalten konnte und umfiel. Der 24-Jährige bleib unverletzt.

Der Baum konnte dem Aufprall des Autos nicht standhalten. © Polizeiinspektion Neustadt

Beim Eintreffen der Polizei konnten die Beamten einen Promillewert von 2,36 nachweisen. Zudem hatte der Fahrer seinen Führerschein wegen Trunkenheit bereits entzogen bekommen. Auch sein Auto war nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen bestückt. Der Mann muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und einer Urkundenfälschung verantworten.