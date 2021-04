Ruchheim. Ein 24-Jähriger hat sich am Sonntag in eine missliche Lage gebracht, indem er im Brunnenweg in Ruchheim in einen Kleidercontainer kletterte. Dort war er gefangen. Wie die Polizei mitteilt, seien den Beamten um kurz vor 4 Uhr drei Personen gemeldet worden, die versuchten, den Inhalt eines Kleidercontainers zu klauen. Zwei der Männer wurden von einem Diesthundeführer in einem Gebüsch in der Nähe gefunden. Die beiden erklärten, dass der dritte Mann in dem Container sei. „Dort konnte der 24-jährige Mann in einer misslichen Lage angetroffen werden“, so die Beamten. Er hatte es offenbar durch die Klappe des Containers geschafft, ins Innere zu gelangen, kam jedoch aus eigenen Kräften nicht mehr heraus. Die herbeigerufene Feuerwehr befreite den 24-Jährigen. Die drei Männer erhielten eine Strafanzeige.

