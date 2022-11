24-Jähriger berauscht mit zu schnellem E-Scooter in Grünstadt kontrolliert

Grünstadt. Am Montagnachmittag ist ein Mann berauscht mit dem E-Scooter in der Grünstadt unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 24-Jährige in der Carl-Zeiss-Straße gegen 15.30 Uhr kontrolliert. In Folge der Kontrolle berichten die Beamten von Hinweisen auf den Konsum von Drogen. Der Mann verweigerte einen Urintest. Eine Blutprobe wurde entnommen. Bei näheren Untersuchungen stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter eine Geschwindigkeit von fast 70 km/h erreichen konnte. Daraufhin wurde dieser eingezogen. Laut der Polizei muss sich der 24-Jährige nun wegen mehreren Vergehen verantworteten.

