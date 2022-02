24-Jähriger bei Unfall auf der L530 bei Bargen und Wollenberg schwer verletzt

Helmstadt-Bergen. Auf der L 530 bei Bargen hat sich am Samstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet (wir berichteten). Wie die Polizei mitteilt, kam gegen 19.10 Uhr ein 24-Jähriger wegen zu schnellen Fahrens bei Regen von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich mehrfach und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Der Streckenabschnitt blieb bis 22 Uhr vollgesperrt, zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

