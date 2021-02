Ludwigshafen. 23 Neuinfektionen und keine weiteren Todesfälle – dies ist die vergleichsweise erfreuliche Corona-Bilanz am Wochenende in Ludwigshafen. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums reduzierte sich die Sieben-Tage-Inzidenz auf 43,5. Zum Vergleich: Der Wert im Rhein-Pfalz-Kreis ist mit 36,9 noch etwas besser. Etwas höher liegt indes die Inzidenz in Speyer mit 51,4 und in Frankenthal mit 71,8.

AdUnit urban-intext1