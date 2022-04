23-jähriger Motorradfahrer von Auto erfasst

Hockenheim. Ein Autofahrer ist am Montag mit einem Motorradfahrer bei Hockenheim zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, fuhren der 23-jährige Motorradfahrer und der 30-jährighe Autofahrer von der B 39 aus Richtung Schwetzingen kommend auf die L 722 in Richtung Talhauskreuzung. Dabei nahm der Autofahrer dem 23-Jährigen die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß wurde er über den Wagen abgeworfen und erlitt mittelschwere Verletzungen, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide Fahrzeuge wurden insgesamt in Höhe von etwa 30.000 Euro beschädigt und mussten abgeschleppt werden.