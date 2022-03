23-Jähriger erfasst Wildschwein

Eberbach. Ein Autofahrer erfasste am Samstagabend bei Eberbach ein Wildschwein. Nach Angaben der Polizei war der 23-Jährige auf einer Landstraße von Eberbach kommend in Richtung Unterdielbach unterwegs gewesen. Kurz vor der Ortseinfahrt überquerte ein Wildschwein unvermittelt die Fahrbahn. Der 23-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und erfasste das Tier, das noch am Unfallort verendete.

Der 23-Jährige blieb unverletzt. Sein Fahrzeug wurde in Höhe von etwa 5.000 Euro beschädigt und musste abgeschleppt werden.