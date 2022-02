23-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt - Fahndung nach Verdächtigem

Landau. Die Polizei fahndet nach einem Verdächtigen, der am frühen Samstagmorgen in Landau einen 23-Jährigen mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben soll. Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt, soll der 19-Jährige gegen 4 Uhr im Zuge eines Streites auf der Straße vor einem Bistro mehrfach auf sein Opfer eingestochen haben. Der 23-Jährige erlitt mehrere Stichwunden und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr.

Der Verdächtige flüchtete vom Tatort. Die Fahndungsmaßnahmen zur Ergreifung des 19-Jährigen laufen derzeit. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621/9632773 oder per Mail unter kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.