23-Jährige von Traktorfahrer gerammt und in Auto eingeklemmt

Meckenheim. Die Feuerwehr musste am Donnerstagabend eine Autofahrerin aus ihrem Fahrzeug befreien nachdem sie von einem Traktorfahrer gerammt worden ist. Beim Herausfahren aus einem Feldweg auf die L 528 zwischen Meckenheim und Böhl-Iggelheim übersah der 59 Jahre alte Traktorfahrer die 23-Jährige, berichtet die Polizei. Durch den Zusammenstoß geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Die freiwillige Feuerwehr Meckenheim rettete die 23-Jährige, die in ihrem Auto eingeklemmt wurde. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 59-Jährige erlitt einen Schock. Der Sachschaden beläuft sich auf über 15.000 Euro. Die Landstraße musste während der Unfallaufnahme für eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

