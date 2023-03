23-jährige Autofahrerin kracht in Böhl-Iggelheim in Traktor

Böhl-Iggelheim. Eine 23-jährige Autofahrerin ist am Freitagmorgen in einen Traktor gekracht. Sie war auf dem Weg von Böhl-Iggelheim in Richtung Hochdorf-Assenheim unterwegs gewesen, als sie dem Traktor-Fahrer an der Kreuzung zur L 528 die Vorfahrt nahm, berichtet die Polizei. Durch den Zusammenstoß wurde ihr Auto in den Graben geschleudert und so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der 35 Jahre alte Traktor-Fahrer blieb unverletzt und seine Landmaschine nahezu unbeschädigt.

