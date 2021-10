Römerberg. Eine 23-jährige Autofahrerin ist in einer Engstelle in Römerberg mit zwei parkenden Autos kollidiert und hat einen höheren Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die junge Frau am frühen Montagmorgen eine durch parkende Autos bedingten Engstelle. Sie geriet zu weit nach links, sodass sie mit dem vorderen Radkasten eines parkenden Autos sowie mit der Fahrzeugfront eines weiteren parkenden PKW kollidierte. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

