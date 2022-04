225 000 Euro fürs Klettern

Neustadt. Die Aktion Mensch fördert das Projekt „Inklusiver Abenteuer- und Erlebnissport: Bouldern“ der Turn- und Sportgemeinschaft Lachen-Speyerdorf mit 225 000 Euro. Mit den Spendengeldern wird in diesem Monat eine Boulderwand auf dem Vereinsgelände gebaut. Darüber informiert der Sportverein in einer Pressemitteilung. Die Kletterwand soll nach den Sommerferien für alle Sportler zugänglich sein. Die Wände sollen dabei individuell von den künftigen Nutzern mitgestaltet werden, sich an der Projektphilosophie orientieren und deshalb „Inklusion“ als Motto heranziehen. „Geplant sind wöchentliche Treffen von Jugendgruppen und von Bouldergruppen im Kinder- und Jugendbereich sowie ein freies Kletterangebot für Vereinsmitglieder“, heißt es weiter. Außerdem baut der Sportverein mithilfe von zwei Betreuungskräften ein pädagogisch betreutes Boulderangebot aus. Für das Projekt vergibt der Verein auch einen Platz für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst. vs

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1