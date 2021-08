22-Jähriger unter Drogen und ohne Führerschein auf Roller unterwegs

Neustadt/Weinstraße. Die Polizei hat am Mittwoch gegen 23.30 Uhr einen 22-Jährigen an der Volkshochschule in Neustadt festgenommen. Die Streife wurde wegen einer Ruhestörung gerufen, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Beamten warf der Mann seinen Motorroller zu Boden und versuchte zu fliehen - jedoch ohne Erfolg. Grund für die Flucht war, dass der 22-Jährige aus Haßloch keine Fahrerlaubnis für den Roller hatte, den er fuhr. Des Weiteren stand er unter dem Einfluss eines Betäubungsmittels.

Der Haßlocher wurde für eine Blutabnahme mit auf die Dienststelle genommen. Da die Eigentumsverhältnisse hinsichtlich des Rollers nicht abschließend geklärt wurden, wurde dieser sichergestellt. Der 22-Jährige muss sich nun in mehreren Straf- und Ordnungswidrigkeitsanzeigen verantworten.