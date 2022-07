22-Jähriger tritt Senior in Bad Dürkeheim gegen die Hand und verletzt diesen

Bad Dürkheim. Ein 22 Jahre alter Mann hat Freitagnacht einen älteren Herren in Bad Dürkheim getreten und bedroht. Zuvor hatte der 62-Jährige nach Polizeiangaben den jungen Mann dazu aufgefordert, keine Kieselsteine mehr gegen das Bahnhofsgebäude zu werfen. Daraufhin trat dieser dem Senior mit dem beschuhten Fuß gegen die Hand und beleidigte sowie bedrohte ihn. Der 62-Jährige wurde dabei leicht am Daumen verletzt. Der junge Mann flüchtete daraufhin, konnte aber später von der Polizei gestellt und festgenommen werden. Da sich der stark alkoholisierte 22-Jährige offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er im Anschluss in eine Fachklinik verbracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Hundebiss Hund attackiert junges Mädchen in Speyer Mehr erfahren Hundebiss Hund attackiert junges Mädchen in Speyer Mehr erfahren