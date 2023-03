22-Jähriger stiehlt Diesel von Großbaustelle in Frankenthal

Frankenthal. Ein 22-jähriger Mann hat am Freitagabend versucht Diesel von einer Großbaustelle in Frankenthal-Studernheim zu stehlen. Nach Angaben der Polizei konnten die Beamten den Mann in einem geparkten Fahrzeug in der Nähe der Baustelle auffinden. Der 22-jährige Beschuldigte führte mehrere Benzinkanister sowie Aufbruchswerkzeug mit sich. Zudem rochen seine Schuhe stark nach Diesel.

Eine Überprüfung der auf dem Baustellengelände abgestellten Raupenbagger ergab, dass an einigen die Tankabdeckung aufgebrochen und Diesel aus den Tanks entwendet wurde.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Den 22-jährigen Beschuldigten erwartet nun eine Strafanzeige.