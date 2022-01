22-Jähriger raucht Joint am Steuer und kassiert Anzeige

Weinheim. Nicht nur eine Anzeige, sondern auch Ärger mit der Führerscheinstelle kommt auf einen 22-Jährigen in Weinheim zu. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Zeugin am Donnerstag gegen 8 Uhr beobachtet, wie der Mann auf der Birkenauer Talstraße ganz unverhohlen einen Joint am Steuer seines Autos rauchte. Da er diesen während der Fahrt im stockenden Verkehr mehrfach aus dem Fenster hielt, war der Marihuanageruch deutlich wahrzunehmen. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Weinheim konnten nicht nur den Konsum feststellen, der geständige Fahrer war zudem noch im Besitz einer kleinen Menge Marihuana. Der 22-Jährige bekommt nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Fahren unter dem Einfluss berauschender Mitteln. Zudem hat er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

