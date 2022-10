22-jähriger Autofahrer berauscht und bewaffnet in Grünstadt unterwegs

Grünstadt. Berauscht und bewaffnet ist ein Autofahrer am Donnerstag in Grünstadt unterwegs gewesen. Gegen 20.10 Uhr wurde der 22-Jähriger in der Kirchheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, teilt die Polizei mit. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte. Außerdem stellten sie einen Teleskopschlagstock, den der junge Mann in seinem Handschuhfach mit sich führte, sicher. Der 22-Jährige wird sich nun Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Betäubungsmittel- und dem Waffengesetz verantworten müssen.

