Bad Dürkheim. Bei einem Verkehrsunfall in Bad Dürkheim am Freitagvormittag ist eine Fahrradfahrerin verletzt worden. Eine 23-jährige Autofahrerin übersah die 22-Jährige beim Abbiegen von der Chemnitzer Straße in den Triftweg, berichtet die Polizei. Die Radfahrerin stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei rund 100 Euro.

