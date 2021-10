21 Tiere bei illegalem Transport in Schwetzingen festgestellt

Schwetzingen. Die Polizei hat 18 Hunde und drei Katzen bei einem illegalen Tiertransport sichergestellt. Ein Zeuge hatte am Samstagmorgen zunächst vermeldet, dass aus einem Transporter auf einem Pendlerparkplatz in Schwetzingen angeblich Welpen verkauft werden, berichtete die Behörde am Sonntag. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs, welches aus Griechenland stammte, aber eine bulgarische Zulassung hatte, fanden die Beamtinnen und Beamten die Tiere im Inneren vor. Nach Angaben der Polizei waren die Vierbeiner bereits seit über 35 Stunden in dem nicht für Tiertransporte geeigneten Transporter unterwegs und hinterließen einen lethargischen Eindruck.

Nachdem der Zustand der Tiere mit Unterstützung der Tierrettung Rhein-Neckar überprüft wurde, veranlasste das Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises die Sicherstellung der Hunde und Katzen, berichtete die Polizei weiter. Sie wurden daraufhin in verschiedenen Tierheimen untergebracht.

Bei der Überprüfung der Papiere der Beschuldigten hatten sich Unstimmigkeiten ergeben. So seien unter anderem die sogenannten Traces, mit denen über eine einheitliche, europaweite Datenbank die Tiertransporte innerhalb der Europäischen Union und aus Drittländern verfolgt werden können, nicht vorhanden gewesen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.