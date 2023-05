21-Jahriger fährt in Speyer betrunken Notarzt hinterher

Speyer. Ein 21-Jähriger ist am frühen Montagmorgen in Speyer betrunken einem Wagen des Rettungsdienstes hinterhergefahren. Nach Angaben der Polizei musste gegen 1.30 Uhr die Freundin des Mannes aufgrund eines medizinischen Notfalls mit dem Rettungsdienst und Notarzt unter Anwendung des Blaulichts und Martinhorns vom Landkreis Germersheim nach Speyer in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 21-Jährige nutzte die Gelegenheit und fuhr in Kolonne dem Notarzt und Rettungsdienst hinterher. Da Zeugen auf das verkehrswidrige Verhalten aufmerksam wurden, verständigten sie die Polizei. Am Krankenhaus konnte der Fahrer angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Der 21-Jährige wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.